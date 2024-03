Quejas por falta de estacionamiento en Lawrence

Llueven las quejas en la ciudad de Lawrence, Massachusetts por la falta de estacionamiento público y los nuevos parquímetros que se han convertido en un verdadero dolor de cabeza para muchos conductores.

Y es que conseguir un lugar donde estacionar, se ha convertido en una pesadilla para muchos en la comunidad.

La señora Inés Ávila, ha vivido la mayor parte de su vida en Lawrence, dice que nunca había sido tan difícil conseguir donde estacionar “aquí nunca se encuentra parqueo”.

Por su parte, La señora Inés dice que conseguir un puesto de estacionamiento público en la ciudad de Lawrence, Massachusetts es más difícil que ganarse la lotería, “está bien malo el parqueo, nadie quiere venir a visitar, porque no hay donde estacionar”, agregó.

Candice Aguiar trabaja en un edificio residencial, dice que los nuevos parquímetros que implementó la ciudad hace más de un año, no son fáciles de usar.

“Mucha gente me llama y me dicen que no pueden encontrar parking y mientras los escucho, ya tienen un ticket”, dijo Aguiar.

La concejal Wendy Luzon, representa el distrito B, dice que lamentablemente hay áreas residenciales donde no se debió aceptar la colocación de estos parquímetros, además asegura que este nuevo sistema de parquímetros ha impactado negativamente la actividad comercial.

“Recibimos quejas de dueños de negocios cuyos clientes han dejado de ir, porque les sale muy caro pagar el estacionamiento”

El contrato con la compañía que administra los parquímetros vence en 2027 y mientras llueven las quejas, muchas calles en la ciudad de Lawrence, se ven con vehículos mal estacionados esperando un puesto.

EL martes en la noche habrá una reunión del concilio, donde los conductores tendrán la posibilidad de expresar sus quejas, también estarán presentes miembros de la compañía contratista, el objetivo es hacer mejoras al servicio.