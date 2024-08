Continúan los retrasos y las cancelaciones en el aeropuerto Logan

El tiempo severo a lo largo de la costa atlántica y los efectos de Debby, que de la noche a la mañana se convirtió en huracán, continúan teniendo un impacto en los pasajeros que salen o vuelan a través del Aeropuerto Internacional Logan de Boston.

Según FlightAware el lunes por la mañana, ya había 35 retrasos y 40 cancelaciones, la mayoría de ellas de JetBlue.

Pero fue peor durante el fin de semana. Decenas de vuelos fueron desviados a Logan el sábado por la noche debido al mal tiempo. Y luego, el domingo, hubo cientos de cancelaciones y retrasos de vuelos.

En pocas palabras, había más personas que espacios disponibles en los aviones. Y para empeorar las cosas para los pasajeros, muchos de ellos dicen que todos los hoteles dentro de una proximidad razonable del aeropuerto estaban reservados.

Muchos de ellos pasaron la noche en el aeropuerto. Otros pasaron horas hablando por teléfono con agentes de la aerolínea.

"Estoy muy molesta. Es muy frustrante tener que lidiar con esto en tu cumpleaños, especialmente cuando eres muy joven y no hay nadie más aquí para ayudarte", dijo Sophia Aresco, que intentaba volar a Nashville.

"Cancelaron mi vuelo del viernes, cancelaron mi vuelo del domingo por la mañana y ahora acaban de cancelar mi vuelo del domingo por la tarde, así que mañana, si puedo salir de aquí, habría estado en Logan el viernes, sábado, domingo y lunes", dijo Karen Adams el domingo, mientras buscaba regresar a su casa en Cincinnati. "No quiero un reembolso, no quiero crédito, no quiero un billete electrónico. Necesito volver a casa, con mi familia y mi trabajo".

Los retrasos y cancelaciones continúan, y algunos funcionarios del aeropuerto dicen que esto podría empeorar en lugar de mejorar.