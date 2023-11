Revelan detalles sobre la comisión que investigará tiroteos masivos de Maine

Una comisión independiente que investiga la masacre mortal en Lewiston, Maine, el mes pasado, será compuesta por siete expertos legales, médicos y e investigadores, anunciaron las autoridades el jueves.

La gobernadora de Maine, Janet Mills, había anunciado previamente que crearía una comisión para investigar la masacre del 25 de octubre, que dejó 18 muertos en dos lugares.

Mills y el Fiscal General Aaron Frey dijeron en una carta conjunta a la comisión que "cada uno de ustedes aporta una gran cantidad de experiencias personales y profesionales legales, conductuales, de investigación y de otro tipo que ayudarán a sacar a la luz estos hechos para que todos los conozcan y comprendan".

El ex presidente del Tribunal Judicial Supremo de Maine, Daniel Wathen, presidirá la comisión, que también incluirá a la ex psicóloga jefe de Maine, la Dra. Debra Baeder; el ex fiscal federal adjunto de Maine, George (Toby) Dilworth; la ex jueza adjunta de la Corte Judicial Suprema de Maine, Ellen Gorman; Geoffrey Rushlau, ex juez y fiscal de distrito de Sagadahoc y otros condados; Servicios Comunitarios para el Director Médico del Hospital Northern Light Acadia, Dr. Anthony Ng; y la ex fiscal federal de Maine Paula Silsby.

Esta es una noticia en desarrollo. Se actualizará cuando haya más información disponible.