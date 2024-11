Siguen tras la pista de hombre que robó tiendas de conveniencia en East Boston con pistola y machete

La policía continúa tras la pista de un hombre que robó dos mercados de East Boston a principios de mes armado con pistola y machete, y están pidiendo ayuda del públicio para identificarlo.

Los dos robos a mano armada tuvieron lugar el sábado 2 de noviembre, dijo la policía. El primero ocurrió a las 9:48 p. m. en el East Boston Corner Market en 223 London St., y el segundo ocurrió siete minutos después, a las 9:55 p. m., en East Coast Variety en 83 Bennington St.

Según los informes, el sospechoso estaba armado con una pistola y un machete, dijo la policía, y habla inglés y español. Llevaba una chaqueta al revés con un logotipo de Honda.

Police say anyone who sees the man should not approach him because he could be armed, but should instead call 911 immediately.

Anyone with information that could help police with their investigation is asked to call 617-343-4234. Anonymous tips can also be called in to the CrimeStoppers Tip Line at 1-800-494-TIPS or by texting the word "TIPS" to 27463.