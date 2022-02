Temperaturas calientes en camino tras martes frío

El aire entumecedor se ha apoderado de nuestra región esta mañana. Estamos despertando a un solo dígito y viendo vientos helados por debajo de cero en muchos lugares. Este será el último día en la congelación profunda antes de que otro notable calentamiento se apresure hacia el final de la semana.

Por muy frío que sea, sigue siendo un hermoso día de invierno. Las máximas solo llegaan los 20 superiores después del arranque en frío. Si puede protegerse del viento, es posible que no se sienta tan terrible.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Los vientos giran hacia el sur mañana y comienza el tan anunciado calentamiento. Inicialmente, este es un proceso lento, que toma gran parte del día y la noche para salir de los 30 y alcanzar nuestro máximo en los 40. De hecho, podría tomar hasta el anochecer llegar allí, por lo que esta no es una tarde de pantalones cortos y camisetas.

Con todo el viento que se espera para el jueves, puede que tampoco sea así. Las ráfagas se acercan a 40-50mph al final del día a medida que el aire cálido continúa entrando desde el sur. Las máximas alcanzan los 50 medios y superiores a medida que las nubes se estrechan y bajan. Las lluvias también deberían estallar más tarde en el día.

Nos quedaremos en ese bolsillo de calor, y viento, durante toda la noche del jueves y hasta el viernes por la mañana. Es entonces (extrañamente) que nuestra máxima de 60 debería realizarse. Los vientos también seguirán aumentando, alcanzando un máximo de 50-60 para la mayoría, ¡quizás 70 en el Cabo y las Islas!

Algunos cortes de energía son posibles junto con una lluvia torrencial para el viaje del viernes por la mañana. El aire más frío se canalizará de inmediato, por lo que es probable que las cifras del viernes caigan en picada después del calor de la mañana. A medida que entra aire frío, los vientos continuarán durante la tarde y la noche.

El frío del fin de semana no es tan potente como nuestro resfriado actual, por lo que solo esperamos una caída a cerca de 40 para ambos días. No, el invierno no ha terminado, pero parece que las temperaturas primaverales tampoco.

Mantente al tanto sobre las condiciones del tiempo y sigue las alertas meteorológicas con el equipo de Primera Alerta de TELEMUNDO NUEVA INGLATERRA. Descarga el app para iPhone aquí y para Android aquí.