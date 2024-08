‘Sólo hay que esperar’: Navegando las complejidades de los procesos de inmigración

Paul Richelle es un migrante haitiano que recorrió seis países para solicitar su ingreso a Estados Unidos en un consulado en México. Luego esperó ocho meses para recibir su decisión.

El proceso de naturalización en Estados Unidos está plagado de largos períodos de espera, estafas en las solicitudes, formularios confusos y una serie de otros obstáculos que alargan las solicitudes de ciudadanía. A diferencia de lo que algunos pueden creer a través de los libros de texto o los recursos en línea, los pasos para convertirse en ciudadano no son nada sencillos.

MANTENTE INFORMADO Mira sin costo Telemundo Nueva Inglaterra, 24/7, donde quiera que estés. Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Nueva Inglaterra aquí.

"Muchas personas [me dicen] pero porqué no aplican correctamente, porque no entran legalmente a los Estados Unidos", dijo Giselle Rodríguez, una abogada de inmigración de Boston, en una entrevista con NBC10. "No entienden la complejidad del sistema."

Rodríguez describió una serie de opciones que sus clientes han considerado para obtener su ciudadanía. Estas opciones no abarcan todos los aspectos del perfil del inmigrante, pero estas situaciones específicas pueden ilustrar algunas de las principales dificultades que enfrentan los inmigrantes de Boston en el proceso de naturalización.

Proceso de libertad condicional: Haití, Venezuela, Cuba, Nicaragua

NBC Boston, junto con el colaborador State House News Service, reportó que alrededor del 95% de los inmigrantes que llegaron a Massachusetts el año pasado son de Haití. Estos inmigrantes, junto con los de Venezuela, Cuba y Nicaragua, son elegibles para un proceso específico que les proporciona un período temporal de libertad condicional de dos años dentro de los Estados Unidos.

"Después de esos 2 años, no sabemos qué pasará", dijo Rodríguez.

Según Rodríguez, el proceso de admisión funciona "de forma muy similar a un sistema de lotería". Se presentan más de 30,000 aplicaciones mensuales, de las que proceden los cuatro países que reúnen los requisitos.

Un cliente haitiano con quien había trabajado Rodríguez pudo emigrar a los Estados Unidos por que cumplía los requisitos para obtener la protección. Antes de cumplir los requisitos, había trabajado con Rodríguez para presentar una petición de matrimonio para obtener la ciudadanía además de su green card; su caso original todavía está pendiente en los servicios de inmigración.

Asilo vs. refugiados: ¿cuál es la diferencia?

Los asilados y refugiados enfrentan "definiciones complicadas" cuando solicitan cualquiera de estas causas en sus aplicaciones de ciudadanía, según Rodríguez.

Mientras que un solicitante de asilo se defina estando “por lo general dentro de los Estados Unidos buscando protección”, un refugiado estaría “afuera del pais buscando la misma protección”. Para ganar un caso de asilo, el término refugiado debe estar definido y ser “distinto”.

Para Rodríguez, la dificultad más común con estas peticiones es reunir la “evidencia concreta” que las haría aplicables.

Rodríguez destacó que es "muy difícil" ganar un caso de asilo. La mayoría de los solicitantes no pueden demostrar que se vieron afectados individualmente por los aspectos políticos o religiosos de su solicitud de asilo.

¿Un beneficio irónico de la incertidumbre que implica una solicitud de asilo? Rodríguez explicó que estas solicitudes tardan mucho tiempo en resolverse y que los solicitantes pueden aplicar por permisos de trabajo mientras esperan la decisión.

"Están esperando que se resuelva su futuro, pero al menos mientras tanto pueden trabajar legalmente", dijó Rodriguez.

Procesos y exenciones de inmigración basados ​​en el empleo

Las aplicaciones basada en el empleo pueden parecer como las opciones más fáciles para solicitar la permanencia en los Estados Unidos, pero Rodríguez explicó por qué esta petición específica no es aplicable para muchos inmigrantes en Massachusetts.

Rodríguez comentó que es "muy difícil" para los inmigrantes obtener algún tipo de alivio si han acumulado un "estatus ilegal" en Estados Unidos. Con esta acumulación, se hace "más difícil" que un empleador los patrocine.

"Quizás hayan entrado legalmente y se hayan quedado más tiempo del permitido por su visa... o si entraron por la frontera, eso es motivo de inadmisibilidad, y eso se aplica generalmente en el ámbito laboral".

Existen varias exenciones que pueden cancelarlas, pero la mayoría se aplican a solicitantes familiares. Según quién sea el solicitante, puede ser "casi imposible" para un empleador patrocinar a un migrante que haya acumulado algún estatus ilegal.

DACA, TPS y el camino hacia la "Green card"

DACA, Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, y TPS, Estatus de Protección Temporal para Inmigrantes, son dos programas diferentes para inmigrantes que ingresan a los Estados Unidos, pero comparten una similitud clave: ninguno de ellos ofrece una puerta de entrada a la ciudadanía permanente.

“No es una vía para obtenerla green card, por lo que también es muy frustrante”, dijo Rodríguez sobre sus clientes con TPS. “Están aquí en un limbo”.

Como DACA ya está en "respiración artificial" tras decenas de demandas judiciales para cerrarlo, el programa ha dejado de aceptar nuevas solicitudes. Para los clientes de Rodríguez, esto significa que quienes no cumplían los requisitos para presentar una solicitud en la última fecha límite, ni siquiera por cuestión de días, siguen sin poder hacerlo. "Por esa razón, hasta el día de hoy siguen sin estatus", dijo.

Los solicitantes del TPS deben cumplir con estrictas fechas límite establecidas por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS). Solo son elegibles después de demostrar una "presencia física continua" dentro del país después de una fecha determinada, y pueden solicitar permisos de trabajo con su estatus.

Al igual que los inmigrantes que se benefician de DACA, no pueden viajar fuera del país a menos que se les conceda permiso para viajar al exterior en una situación de emergencia. Sin embargo, no existe garantía de que estos ciudadanos puedan volver a ingresar al país una vez que se les permita viajar fuera de los Estados Unidos. Para Rodríguez, es uno de los "riesgos" clave de esta vía específica para los inmigrantes que llegan al país. Ella enfatiza a sus clientes que "hay que entender las probabilidades".

"Una vez que estás en el radar de inmigración, estás expuesto a ser expulsado o deportado", dijo. "Obviamente, al final, esa es su decisión, pero es algo que deben considerar".

La gobernadora de Massachusetts, Maura Healey, anunció el estado de emergencia en agosto pasado, cuando el número de inmigrantes que llegaban comenzó a superar la capacidad de los refugios de la ciudad. En ese año, abogados como Rodríguez han visto un aumento en las solicitudes de ciudadanía, con ciertas tendencias que las definen.

Rodríguez señaló que sus solicitantes tienden a incluir las familias o las relaciones, o que se traten de un padre que solicita un hijo, o de un hijo con ciudadanía, mayor de 21 años, que solicita exenciones en nombre de la "dificultad extrema" de un padre no ciudadano. Las solicitudes basadas en relaciones, como el matrimonio, también han aumentado.

La abogada también señaló una nueva ola de ansiedad con respecto a las elecciones de otoño de 2024. Existe un "estado de miedo" entre sus clientes, que "quieren presentar todo antes de noviembre, debido a tantas incógnitas".

Durante el último año, sus clientes también han estado más dispuestos a solicitar la ciudadanía estadounidense: mientras técnicamente es posible ser titular de un "Green card" y permanecer en los Estados Unidos durante toda la vida, los solicitantes están cada vez más interesados ​​en los beneficios "muy importantes" que conlleva ser ciudadano.

Una vez que a un inmigrante se le otorga la green card, los períodos de espera obligatorios antes de solicitar la ciudadanía son de cinco años, o de tres si el solicitante está casado y vive con un ciudadano estadounidense. Incluso después de estos períodos, los tiempos de procesamiento del N-400, el formulario de naturalización que otorga la ciudadanía a alguien, son diferentes de un centro a otro.

Cada oficina tiene sus propios tiempos de procesamiento, "incluso después" de los períodos de espera para calificar para la ciudadanía. Estos tiempos también fluctúan sin mucha lógica: algunos casos pueden ser aprobados en dos meses, mientras que otros permanecen pendientes durante más de un año, nos dijo Rodríguez. El período de espera promedio para que se apruebe un formulario N-400 en Boston, Massachusetts, es de 8 meses.

Dependiendo de la petición de ciudadanía que se presente, algunos casos enfrentan tiempos de espera aún más largos. Los ciudadanos estadounidenses que solicitan la ciudadanía para un cónyuge en el extranjero pueden tardar "más de un año, a veces dos o tres años" en recibir su decisión. Estos casos dependen ahora de la capacidad de los consulados en cada país respectivo, que pueden verse desbordados y equipados con recursos limitados en comparación con los EEUU.

En el caso de las solicitudes de ingreso, como la aplicación CBP-1 que utilizó Richelle, el período de espera promedio puede fluctuar entre uno o dos meses y más de cuatro o cinco . Richelle describió la experiencia de "verificar, verificar, verificar" todos los días para recibir su decisión, esperando ansiosamente "hasta que Estados Unidos responda".

Si un inmigrante comete un error en su solicitud, el plazo para su aprobación puede alargarse enormemente. Estos pueden incluir errores menores en el papeleo, como no entender el lenguaje "complicado" de los formularios, solicitudes de evidencia pendientes o no pagar las tarifas de presentación correctas según el formulario que se envíe.

Algunos casos se alargaron después de que los solicitantes no se prepararon lo suficiente para sus exámenes en persona, ya sean las entrevistas matrimoniales o familiares, o el examen de Historia y Educación Cívica de los Estados Unidos de 100 preguntas, que, según Rodríguez, el "troll antiinmigrante promedio con el que interactúa en las redes sociales probablemente no sabría cuáles son esas respuestas".

Los errores más graves, desde conducir bajo los efectos del alcohol hace años hasta presentar pruebas de que se es ciudadano, pueden prolongar gravemente o incluso impedir de forma permanente un proceso de inmigración. Rodríguez advierte a sus clientes que "lo que haga antes de obtener su green card puede afectar a su situación".

Rodríguez trabaja habitualmente con clientes que han cometido errores similares en el pasado. Algunos utilizan documentos de identidad o pasaportes falsos para entrar en el país, o han cruzado la frontera ilegalmente durante su viaje a Massachusetts. Rodríguez sostiene que "no está justificando" estos errores, pero que "al mismo tiempo, es comprensible".

"Nadie va a correr un riesgo así 'porque sí'", afirmó.

Rodríguez destacó la importancia de reconocer lo trabajadores que son realmente los inmigrantes como sus clientes y la importancia de disipar la información errónea de que se aprovechan de los cupones de alimentos o los beneficios de salud pública. Reconoció lo estrictos que pueden ser estos procesos en la práctica, y dijo que la mayoría de las personas "ni siquiera entienden que para obtener estos beneficios públicos, hay requisitos".

Rodríguez y sus clientes se enfrentan a un panorama de procedimientos de inmigración en constante cambio. Los formularios del USCIS tienen fechas de vencimiento, e incluso los formularios guardados recientemente pueden ser un problema si se presentan después de un cambio o una fecha límite. La ley de asilo puede cambiar constantemente, volviéndose inútil o "sin autoridad"; Rodríguez enfatizó lo importante que era prestar atención, aunque sea solo para ayudar a su cliente.

Los cambios pueden ocurrir incluso día a día en algunos casos pendientes. En un caso, Rodríguez trabajó con una pareja que se había casado recientemente en julio. Debido a una orden ejecutiva de junio, Rodríguez señaló que estos clientes habían perdido la fecha límite para calificar para los nuevos beneficios de inmigración para parejas casadas por solo unos pocos días.

"Las cosas cambian muy rápido en inmigración", dijo Rodríguez.

Hace apenas unos días, la gobernadora Maura Healey anunció que los inmigrantes ya no recibirán prioridad en la crisis de vivienda del estado. El estado ha seguido luchando contra la afluencia de inmigrantes que actualmente está sobrecargando los refugios para personas sin hogar.

Richelle, que vive con su familia en un refugio de Roxbury, ha obtenido su permiso de empleo para trabajar en un camión de comida haitiana, Gourmet Kreyol. Su actitud ante los períodos de espera para su solicitud de visa es similar a lo que espera de la reforma migratoria estadounidense.

"Estoy aquí esperando a ver qué hace el gobierno", dijo Richelle. "Sólo hay que esperar, hay que hacerlo".