Acusan a joven de 17 años de asesinar a su primo en Hartford

Un adolescente acusado del asesinato de su propio primo compareció el martes ante el Tribunal Superior de Hartford.

Soulo Soto-Veliz, de 17 años, está siendo juzgado como adulto por el asesinato de Edgar Martínez, de 18 años.

Un defensor público dijo que todavía está esperando todas las pruebas de la policía, y la audiencia de causa probable se pospuso hasta enero.

Su hermano, Sender Soto-Veliz, fue procesado el mes pasado por cargos que incluyen manipulación de pruebas y obstaculización del procesamiento.

La familia del joven, Edgar Josué Martinez se presentó en corte el martes, donde uno de los involucrados enfrentó una serie de cargos.

Martínez estaba a pocos días de cumplir 19 años cuando fue brutalmente asesinado a principios de noviembre.

Según una orden de arresto, Soto-Veliz y Martínez se pelearon, Martínez recibió un disparo y su cuerpo fue enrollado en un edredón y arrojado al costado de Pope Park Highway.

Los tres primos compartían un apartamento en Magnolia Street en Hartford.

La tía de Martínez habló con NBC Connecticut afuera del juzgado.

"No puedo decir que alguna vez le faltó el respeto a nadie. Todo el mundo lo amaba”, dijo Verónica Martínez. “Solo escuchar que todavía se refieren a él como inocente por lo que le hizo a mi sobrino… me tiemblan las rodillas porque él no es inocente. Vamos a esperar a que se presenten las pruebas suficientes para que pueda haber justicia”.

Dijo que Martínez se mudó a los Estados Unidos desde Guatemala en busca de una vida mejor, solo para que le arrebataran la vida unos años después.

“Vino aquí cuando tenía 15 años para luchar por su sueño de ser adulto y hacer las cosas que quería hacer en su vida, sus sueños”, dijo. “Ya hicieron su entierro en Guatemala. Mi hermana está muy devastada. No puede superar esto. Pero él ya está descansando en paz en su tierra”.