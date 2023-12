Funeral de trabajador que murió en accidente en Waltham se lleva a cabo el sábado

El funeral de Roderick "Kito" Jackson se llevará a cabo el sábado en Cambridge después de su muerte en un accidente en Waltham.

La semana desde que el hijo de Norma Asprilla murió en un accidente de atropello y fuga ha sido "horrible", dijo en una conferencia de prensa el viernes, una "pesadilla de la que no puedo despertar".

El hijo mayor de Asprilla, Roderick "Kito" Jackson, fue una de las dos personas que murieron en un incidente de atropello y fuga en un lugar de trabajo en Waltham, Massachusetts, la semana pasada. Su muerte la afectó especialmente cuando llevó la ropa con la que será enterrado a la funeraria, dijo.

"¿Por qué le ha pasado esto a nuestra familia? Somos buenas personas. Nuestra casa siempre está abierta", dijo, y añadió: "Simplemente no podemos comprender lo que está pasando".

Su funeral se llevará a cabo en la iglesia St. Paul AME a las 11 a.m.

Jackson, un trabajador de National Grid de 36 años de Cambridge, murió en el accidente la tarde del miércoles 6 de diciembre, junto con el oficial de policía de Waltham, Paul Tracey, cuyo funeral se celebró el viernes temprano. Otros dos trabajadores de National Grid también resultaron heridos en el accidente.

Jackson, cuyo apodo era "Kito", será enterrado en la iglesia St. Paul AME de Cambridge el sábado. La conferencia de prensa del viernes fue para anunciar la creación de una beca a nombre de Jackson, que se otorgará a un estudiante-atleta de Cambridge, y que la familia planea presentar una demanda civil contra el conductor acusado de matar a Jackson y a Tracey, quien tiene historial criminal.

“Esto es una pesadilla para nosotros que jamás jamás jamás nos podemos despertar mi familia siempre sufrirá por esto todavía no lo podemos creer gracias y espero personas culpables paguen aunque eso no me regrese a mi hijo”, dijo Norma Aspirilla.

"La familia quiere respuestas sobre por qué pudo estar en la comunidad y cómo se pudo haber permitido que sucediera algo como esto", dijo el abogado de la familia, Thomas Flaws.

