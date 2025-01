Sentenciarán a exempleado de Waterbury tras accidente que dejó a joven hispano sin poder caminar

Un ex empleado de la ciudad de Waterbury, Connecticut, comparecerá ante el tribunal para ser sentenciado por su presunta participación en un atropello y fuga, según los registros judiciales.

John M. Egan, ex presidente de la comisión de zonificación de Waterbury, está programado para ser sentenciado en el Tribunal Superior de Waterbury el martes por un atropello y fuga que ocurrió el 26 de mayo de 2023.

La víctima del atropello y fuga fue identificada como Bryan Calle, de 17 años.

Calle resultó gravemente herido como resultado del atropello y fuga; estuvo conectado a soporte vital durante meses en el Connecticut Children's Hospital en Hartford.

Desde el atropello y fuga y su alta del hospital, Calle ha estado en fisioterapia en Cheshire, según su padre, Segundo Calle.

En una entrevista de Zoom, Calle dijo que ha estado trabajando para recuperar su capacidad de caminar.

“Camino con el andador y ahora estoy empezando a caminar en la cinta”, dijo Calle.

Antes de la audiencia de sentencia del martes, Calle, que ahora tiene 19 años, dijo que no guarda ningún resentimiento hacia Egan, el hombre presuntamente responsable de sus lesiones.

“No sé qué va a pasar mañana, pero le deseo lo mejor”, dijo Calle.

Segundo Calle, el padre de Bryan, dijo que está agradecido por la recuperación de su hijo hasta ahora, pero admitió que ha sido un momento muy difícil para toda su familia.

“Estuvimos en el hospital con Bryan durante 11 meses, fue mucho tiempo. Ahora está en casa, pero todavía pasamos casi todo el día, justo a su lado”, dijo el padre de Bryan.

El abogado de la familia Calle, George Kramer, proporcionó la siguiente declaración:

“La familia no ha exigido pena de cárcel. No dijeron sí o no, dijeron que se lo dejen al juez. Bryan necesita atención las 24 horas del día, los 7 días de la semana y la necesitará por el resto de su vida; sufrió daños inimaginables”.

NBC Connecticut se comunicó con el abogado de Egan, George Mowad, para obtener un comentario.

Mowad respondió que no tenía comentarios, pero que eso podría cambiar después de la audiencia de sentencia.