Telemundo Nueva Inglaterra anuncia su patrocinio a los eventos del Mes del Orgullo en Boston

NBC10 Boston, Telemundo Boston, NECN y NBC Sports Boston anunciaron hoy que son los patrocinadores de los eventos del Mes del Orgullo para la ciudad de Boston.

Los eventos oficiales comienzan este jueves, con el Pride Kickoff en City Hall Plaza, de 4:00 p.m. a 7:00 p.m. El presentador de noticias de NBC10, Colton Bradford, será el coanfitrión de la inauguración junto con Candace Nguyen, especialista en relaciones comunitarias de la oficina de la alcaldesa Michelle Wu. La alcaldesa Michelle Wu y la gobernadora Maura Healey estarán entre los oradores principales.

Entre los principales eventos también se encuentra la inauguración de The Portraits of Pride. Sue O'Connell, de NBC10 Boston, estará entre los homenajeados.

El meteorólogo Tevin Wooten estará en la plaza con informes meteorológicos en vivo que se transmitirán en NBC10 Boston de 4:00 p.m. a 5:00 p.m. Luego será coanfitrión del resto de las festividades con Colton y Candace.

"Las estaciones de Boston de NBC y Telemundo se enorgullecen de ser los medios patrocinadores de los eventos del Mes del Orgullo de la ciudad de Boston", dijo el presidente y gerente general Chris Wayland. "Estos eventos reflejan nuestra marca y son extremadamente importantes para nuestra base de empleados y nuestros espectadores. Por lo tanto, estamos encantados de apoyar y celebrar con la comunidad LGBTQ+ y sus aliados durante el Mes del Orgullo y durante todo el año".

OTROS EVENTOS

Sábado, 3 de junio, 5:30 p.m.: Derek Zagami de NBC10 Boston será el maestro de ceremonias del primer izamiento de la bandera del Orgullo Gay en Onset/Wareham en Bay View Park. El jefe de bomberos de Onset, Jeffrey Osswald, uno de los únicos jefes de bomberos abiertamente homosexuales de la Commonwealth, será el orador principal, y el ex concursante de American Idol y residente de Wareham, Teddy Matthews, actuará.

Sábado, 10 de junio, 11:00 a.m.: Prepárese para el Boston Pride for the People Parade. Las estaciones de Boston de NBC y Telemundo se enorgullecen de patrocinar el desfile que comenzará en Copley y continuará hasta Boston Common. El equipo NBC estará entre los 8,000-10,000 participantes en el desfile. El alcalde Wu estima hasta un millón de espectadores, así que ven a apoyar a la comunidad LGBTQ+. Si no puede bajar, el desfile se transmitirá por NECN, NBC Sports Boston, Telemundo y nuestros canales de transmisión, incluidos Peacock y Roku, de 11:00 am a 12:00 pm. También se volverá a transmitir en NBC10 Boston de 7:00 p. m. a 8:00 p. m.

Hay un festival en Boston Common inmediatamente después del desfile. Parte de nuestro talento estará en la carpa de NBC/Telemundo, así que pase y salude.

25 de junio, 1:00 p.m.: El Connecticut Sun Pride Game se juega en Mohegan Sun. Si no puede ir a Connecticut, NBC Sports Boston es el orgulloso nuevo hogar del Connecticut Sun, así que puede verlo allí.

Además, en honor al Mes del Orgullo, las estaciones de NBC Boston y Telemundo están lanzando Pride: Speak Now, una serie de historias compasivas, valientes y honestas de nuestro personal sobre mensajes de aceptación y la importancia de ser uno mismo.

Aquí puedes ver estas maravillosas historias de Telemundo Nueva Inglaterra y de NBC 10.