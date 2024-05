Sigue el tenso contrainterrogatorio a testigo clave en el juicio por asesinato contra Karen Read

La cuarta semana de testimonios en el juicio de Karen Read sigue el miércoles con una testigo clave, Jennifer McCabe, quien regresó al estrado, para lo que rápidamente se convirtió en un acalorado contrainterrogatorio.

El abogado de Read centró su primera serie de preguntas para McCabe en gran medida en lo que ella presenció en los momentos en que Read dejó a su novio, el oficial de policía de Boston John O'Keefe, en la casa de la hermana de McCabe en Canton, Massachusetts, y luego horas más tarde, cuando el cuerpo de O'Keefe fue encontrado en el césped nevado la mañana del 29 de enero de 2022.

Read está acusada de asesinato en segundo grado por la muerte en 2022 de O'Keefe, su novio. Fue encontrado en la nieve afuera de la casa de su compañero oficial de policía de Boston Brian Albert en Canton. Los fiscales dicen que Read golpeó a O'Keefe con su SUV, mientras que Read dice que ha sido incriminada en un encubrimiento de amplio alcance, afirmando que la familia Albert, que incluye a un oficial de policía de Canton y un concejal actual, y el investigador principal del estado, un amigo de la familia, buscan echarle la culpa a Read.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Nueva Inglaterra aquí.

La semana pasada, McCabe testificó ante el tribunal: "La señora Read declaró que lo había golpeado".

McCabe volverá al estrado luego de un acalorado interrogatorio el martes. Se espera que responda preguntas sobre una búsqueda fundamental en Google en su teléfono la noche en que murió el oficial de policía de Boston John O'Keefe, donde intentó escribir "¿Cuánto tiempo se tarda en morir en el frío?".

McCabe ha dicho que Karen Read le pidió que lo buscara en Google después de que la pareja encontró a O'Keefe muerto en el césped nevado de la casa de la hermana de McCabe en Canton, Massachusetts, la mañana del 29 de enero de 2022. La defensa ha insinuado que se hizo antes de su se encontró el cuerpo.

Durante los últimos tres días del juicio, han estado señalando cambios en el relato de McCabe sobre lo que sucedió en los últimos dos años, conversaciones que ha tenido sobre el caso en chats grupales con testigos y sobre su llamada a O'Keefe aproximadamente a la hora en que él probablemente murió.

“Entonces, según usted, literalmente marcó al teléfono de John O'Keefe seis veces en el lapso de 19 minutos. ¿Es así?", le preguntó el abogado de Read a McCabe durante el contrainterrogatorio.

"No recuerdo haber hecho ninguna de esas llamadas, así que supongo que puse mi teléfono en mi bolsillo trasero y eso fue todo", dijo.

El miércoles será un día completo de juicio.

La semana pasada, McCabe testificó ante el tribunal: "La señora Read declaró que lo había golpeado". Pero el abogado defensor Alan Jackson presentó el martes a McCabe el testimonio ante el gran jurado que dio en 2022, preguntando dónde testificó McCabe en el momento en que Read dijo que golpeó a O'Keefe.

McCabe testificó: "Puedo decirles hoy, con 100% de claridad, que ella dijo: 'Lo golpeé, lo golpeé, lo golpeé' esa mañana", y dijo que era uno de los testimonios más poderosos que había escuchado. Pero reconoció que su recuerdo en 2022 de lo que dijo Read fue en forma de preguntas: "¿Podría haberle golpeado?... ¿Está muerto?".

Fuera de la corte el viernes, Jackson dijo que estaba ansioso por el contrainterrogatorio: "Hay más agujeros en su historia que una red de pesca, así que me concentraré en todos los agujeros".

Y aunque el equipo de defensa le había dicho a Telemundo Boston que planeaban hacer más preguntas, sobre una ahora infame búsqueda en Google en el teléfono de McCabe: "¿Cuánto tiempo se tarda en morir en el frío?" – esa línea de preguntas no surgió el martes.

McCabe estuvo en la casa la noche antes de que se encontrara el cuerpo de O'Keefe, pero le dijo a la fiscalía que Read le pidió que hiciera la búsqueda después de que la pareja encontró el cuerpo de O'Keefe. La defensa dice que hay algunas cosas que no cuadran.

"Esa búsqueda en Google fue a las 2:27 de la mañana, fue entonces cuando ocurrió la búsqueda en Google, descubrirás por qué lo sabemos en poco tiempo", dijo Jackson.

'¿Dónde estaba el cuerpo?'

Jackson abrió el contrainterrogatorio preguntando: "La familia es importante para usted, ¿no es así?". antes, estableciendo que ni O'Keefe ni Read son la familia de McCabe.

Jackson se dirigió al Waterfall, el bar de Canton donde McCabe y otros pasaron tiempo con O'Keefe y Read la noche antes de su muerte. McCabe, al igual que otros testigos que testificaron en el juicio, dijo que no vio ninguna tensión entre la pareja esa noche, aunque dijo que apenas interactuó con ellos esa noche.

Jackson reprodujo un video de vigilancia desde fuera del bar en el que McCabe identificó a O'Keefe y a otra persona, aparentemente Read, siguiendo a McCabe hasta la noche alrededor de las 12:10 a. m. Jackson presionó a McCabe sobre una invitación que ella le extendió a Read, del tipo "tú". "Vas a venir conmigo", y si estaba tratando de separar a Read de O'Keefe, lo que McCabe negó.

"Era inocente", dijo McCabe, después de explicar que creía que se esperaba que tanto O'Keefe como Read regresaran juntos a la casa en Fairview Road.

Las preguntas de Jackson saltaron a la casa, donde ya se encontraban reunidas otras personas, muchas de las cuales ya habían testificado.

El abogado preguntó a McCabe sobre el testimonio anterior a los investigadores sobre la ubicación de un Jeep en el camino de entrada de la casa, y planteó la primera de varias supuestas inconsistencias entre ese testimonio anterior y el recuerdo actual de McCabe. En este caso, McCabe dijo que los principales investigadores de la policía estatal, el agente Michael Proctor, detectaron la orientación incorrecta del Jeep.

"Le dije que cuando miré por la puerta principal, el auto estaba de frente, y sí, estaba mirando hacia afuera", dijo McCabe.

"¿Entonces Proctor se equivoca en lo que dijiste?" Jackson respondió.

"Dije al 100% que estaba directamente por la puerta principal", dijo.

La ubicación de los vehículos en el camino de entrada ha sido importante en la investigación y el juicio porque ayuda a establecer cuándo la camioneta de Read, que tenía a O'Keefe adentro, estaba afuera de la casa.

Albert regresó a los vehículos después de establecer alguna otra información: si habló con otros miembros de la familia involucrados en el caso al respecto, qué sabía sobre una aplicación de seguimiento de ubicación llamada Life360 que ha estado involucrada en el caso, su falta de memoria sobre ella. El perro de su hermana estaba en la casa de los Albert en Fairview Road cuando ella regresó.

Jackson le pidió a McCabe que verificara que, en su testimonio ante el gran jurado, ella no mencionó que hubiera un Jeep en el patio.

"Es posible que no me hayan preguntado sobre el Jeep, así que no mencioné el Jeep", dijo finalmente McCabe, después de algunas idas y venidas sobre la revisión de la transcripción.

McCabe negó varias preguntas insinuando que verificó su historia con la de otros testigos.

Jackson recurrió a varios mensajes de texto que McCabe envió al teléfono de John O'Keefe temprano esa mañana, incluido uno a las 12:27 a. m. McCabe dijo que envió ese mensaje de texto cuando vio la camioneta de Read afuera, y que lo supo por los dos primeros mensajes de texto. , caminó hasta la puerta de la casa para mirar el vehículo.

"Cuando vi el vehículo por primera vez, estaba de frente, afuera de la puerta principal, parado", dijo McCabe, y señaló que luego lo vio moverse dos veces.

Jackson señaló que verlo moverse dos veces significaría que McCabe había mirado por la ventana al menos tres veces, primero para ver el SUV estacionario y luego dos veces más para establecer que el SUV se había movido.

McCabe confirmó que "tenía una vista clara del vehículo de Karen afuera" y que ella notó que la camioneta ya no estaba cuando envió un mensaje de texto a las 12:45 a.m. Ella estuvo de acuerdo en que no vio ni escuchó nada fuera de lo común durante el tiempo que la camioneta se alejó.

"¿Dónde estaba el cuerpo?" Jackson preguntó, intencionadamente.

"No tengo idea", respondió McCabe. "Supongo que el cuerpo estaba en el jardín delantero".

"Estabas mirando el jardín delantero, ¿no?" dijo el abogado.

"Estaba mirando el vehículo", dijo McCabe.

Hubo un ir y venir irritable sobre el campo de visión de McCabe, pero McCabe finalmente confirmó: "Nunca vi un cuerpo", y agregó: "Ojalá lo hubiera visto".

¿'Le pegué' fue una pregunta o una afirmación?

Jackson se adelantó unas horas hasta el amanecer, cuando Read había reunido a McCabe y a otro amigo, Kerry Roberts, para ayudar a encontrar a O'Keefe, que no había aparecido en su casa esa noche. Jackson se centró en otra supuesta inconsistencia entre el testimonio de McCabe ante el tribunal y el del gran jurado que acusó a Read.

McCabe es uno de los testigos que dice que, en la escena, Read declaró repetidamente: "Lo golpeé", pero Jackson le pidió a McCabe que señalara en la transcripción de su testimonio ante el gran jurado donde ella dijo eso.

McCabe respondió que no creía que estuviera allí, pero continuó: "Puedo decirles hoy, con 100% de claridad, que ella dijo: 'Lo golpeé, lo golpeé, lo golpeé' esa mañana".

Jackson sugirió que la transcripción del gran jurado muestra a McCabe diciendo 12 veces diferentes que Read le preguntó si había golpeado a O'Keefe, frases como "¿Podría haberlo golpeado?". y "¿Está muerto?"

McCabe negó haber cambiado su testimonio para ayudar a su historia.

Caitlin Albert, hija de Brian Albert, subió al estrado por segundo día consecutivo, después de iniciado su interrogatorio el lunes.

Llamadas telefónicas

Jackson reprodujo una llamada al 911 realizada por la mañana, en la que McCabe se reconoció diciendo "él salió del auto", frase en la que se centró el abogado y le preguntó cómo sabía eso.

"Lo hice, porque Karen Read me había dicho que lo había dejado allí", dijo McCabe.

Esa llamada se hizo antes de que McCabe entrara a la casa (ella testificó que corrió a la habitación de su hermana y su cuñado para despertarlos) y Jackson preguntó sobre dos llamadas posteriores a McCabe antes de entrar a la casa, a su hermana.

"Ella no respondió", dijo McCabe, a lo que Jackson respondió que la extracción de su teléfono muestra que la llamada fue respondida.

"Si eso es lo que demuestra", coincidió McCabe, pero insistió en que su hermana no respondió.

Después de un descanso, Jackson reprodujo el audio de una llamada al teléfono de O'Keefe que fue a su correo de voz. El teléfono de la persona que llamó estaba dentro de una camioneta; se podían escuchar los limpiaparabrisas, así como los gritos de Read de fondo y otras voces apagadas.

Volvieron al tema de las llamadas a la hermana de McCabe, Nicole Albert, cada una de ellas con una duración de unos segundos y un minuto de diferencia, según los registros telefónicos.

"Las llamadas a Nicole fueron eliminadas de tu teléfono antes de que lo convirtieras en agente de la ley, ¿verdad?" Dijo Jackson.

"No por mí", respondió McCabe.

Jackson continuó presionándola sobre los registros de llamadas, incluido uno a Brian O'Keefe, pero McCabe dijo que era difícil recordar algunos detalles, dada la "escena histérica".

"Mi amigo estaba tirado en el suelo", dijo.

.

Read está acusada de asesinato en segundo grado por la muerte en 2022 de O'Keefe, su novio.

'Me senté con mi familia en shock y horror'

Jackson inició una nueva línea de interrogatorios, preguntando cuántos de los agentes que acudieron a la casa de Fairview Road eran amigos de McCabe. Dijo que era amiga del teniente Michael Lank y que conocía al sargento. Sean Goode y reconoció saber que ambos eran amigos de otros miembros de la familia Albert.

McCabe insistió en que la familia nunca discutió lo que le dirían a la policía y negó que su cuñado Brian Albert, quien también era dueño de la casa de Fairview Road y también era oficial de policía de Boston, le había dado consejos sobre qué decir en su entrevista.

"Soy una persona honesta y veraz", dijo McCabe en un momento.

No recordaba si le dijo a Brian Albert qué oficiales estaban afuera cuando los despertó a él y a su hermana esa mañana.

Jackson habló con los amigos y familiares que entraron a la casa en Fairview Road horas después de que se encontró el cuerpo de O'Keefe.

"Me senté con mi familia en shock y horror", dijo McCabe.

Jackson preguntó si a McCabe y otros se les permitió discutir lo sucedido sin la presencia de la policía, lo que llevó a otro polémico tira y afloja, pero McCabe accedió.

Sin embargo, ella respondió: "Estás creando una escena que no sucedió".

Más tarde explicó: "Todos estaban tratando de descubrir qué había sucedido", discutiendo.

Jackson pasó a otro supuesto cambio en el testimonio de McCabe, que tiene que ver con la luz trasera rota de Read; los fragmentos encontrados en la escena días después son parte de la evidencia en su contra. Jackson preguntó si McCabe dijo que vio una grieta en la luz trasera durante la búsqueda de O'Keefe esa mañana.

"Eso es lo que él dijo que yo dije", respondió McCabe. "Te lo digo, le dije: 'Estaba roto'".

Cuando Jackson preguntó si el investigador nuevamente "lo arruinó", McCabe dijo: "Tendrías que preguntarle al soldado Proctor".

McCabe dijo que en otro informe dijo que la luz trasera estaba rota y le faltaban piezas.

"En estado de shock, esa fue mi descripción", dijo. "Dije que estaba agrietado, nunca dije que tuviera una grieta".

Encuentra aquí lo que ha pasado en las primeras semanas de juicio.